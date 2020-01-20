СМИ: Во Франции задержали семерых подозреваемых в подготовке теракта
- Reuters
Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что задержания происходили в городе Брест на западе страны.
Согласно данным радиостанции, при обысках полиция не обнаружила оружия или взрывчатых веществ.
Также полицейским неизвестно, что именно планировали атаковать задержанные.
Ранее полиция Нидерландов задержала в Зутермере и Гааге двух мужчин, планировавших совершить теракт с использованием взрывных устройств.