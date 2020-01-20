СМИ: Во Франции задержали семерых подозреваемых в подготовке теракта

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Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали семерых мужчин, подозреваемых в подготовке теракта.
СМИ: Во Франции задержали семерых подозреваемых в подготовке теракта
  • Reuters

Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что задержания происходили в городе Брест на западе страны. 

Согласно данным радиостанции, при обысках полиция не обнаружила оружия или взрывчатых веществ. 

Также полицейским неизвестно, что именно планировали атаковать задержанные.

Ранее полиция Нидерландов задержала в Зутермере и Гааге двух мужчин, планировавших совершить теракт с использованием взрывных устройств.

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