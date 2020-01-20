Новый посол США вручил замглавы МИД России копии верительных грамот
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Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
«Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков провёл встречу с назначенным послом США в России Джоном Салливаном, который вручил копии верительных грамот», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Рябков пожелал Салливану успешной работы и выразил надежду на улучшение российско-американских отношений.
Ранее сообщалось, что Салливан прибыл в Москву.