Новый посол США вручил замглавы МИД России копии верительных грамот

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Новый посол США в России Джон Салливан вручил заместителю главы российского МИД Сергею Рябкову копии верительных грамот.
Новый посол США вручил замглавы МИД России копии верительных грамот
  • © пресс-служба посольства США

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков провёл встречу с назначенным послом США в России Джоном Салливаном, который вручил копии верительных грамот», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Рябков пожелал Салливану успешной работы и выразил надежду на улучшение российско-американских отношений.

Ранее сообщалось, что Салливан прибыл в Москву. 

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