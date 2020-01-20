Эксперты составили рейтинг самых комфортных автомобилей

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Автоэксперты из Великобритании провели исследование и составили топ-10 самых комфортных машин современности.
Эксперты составили рейтинг самых комфортных автомобилей
  • Pixabay

Как сообщает ФАН со ссылкой на портал Carbuyer, модели оценивались исключительно из соображений комфорта для водителя и пассажиров.

Лидером рейтинга стал Mercedes-Benz E-класса. Британские эксперты назвали модель достаточно мощной, но при этом экономичной, с умеренно плавным ходом и высокотехнологичным интерьером.

На второй строчке — Citroen C3, на третьей — Jaguar XF.

Кроме того, по мнению британских экспертов, высоким уровнем комфорта обладают чешская Skoda Superb, шведская Volvo S90, Mercedes-Benz S-класса, BMW 5 Series, Land Rover Range Rover, Rolls-Royce Ghost, а также Infiniti Q30.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что эксперты назвали самые популярные иномарки в России в 2019 году.

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