Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam.

Эксперты называют такой разрыв огромным и отмечают, что неравенство на планете вышло из-под контроля.

По их оценкам, если бы человек ежедневно откладывал по $10 тыс. с момента строительства египетских пирамид (XXVI век до н. э.), то к 2020 году его состояние приблизилось бы лишь к пятой части среднего состояния миллиардера из пятёрки самых богатых.

Также составители подсчитали, что совокупный капитал 22 богатейших мужчин эквивалентен состоянию всех женщин Африки.

Для исправления текущей ситуации исследователи предложили инвестировать в национальные системы здравоохранения и вводить прогрессивную шкалу налогообложения.

В 2019 году Oxfam сообщала, что 1% богатейших людей обладают 50,8% мирового состояния.