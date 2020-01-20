Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек

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Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam.
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
  • © Михаил Кутузов
  • РИА Новости

Эксперты называют такой разрыв огромным и отмечают, что неравенство на планете вышло из-под контроля.

По их оценкам, если бы человек ежедневно откладывал по $10 тыс. с момента строительства египетских пирамид (XXVI век до н. э.), то к 2020 году его состояние приблизилось бы лишь к пятой части среднего состояния миллиардера из пятёрки самых богатых.

Также составители подсчитали, что совокупный капитал 22 богатейших мужчин эквивалентен состоянию всех женщин Африки. 

Для исправления текущей ситуации исследователи предложили инвестировать в национальные системы здравоохранения и вводить прогрессивную шкалу налогообложения.

В 2019 году Oxfam сообщала, что 1% богатейших людей обладают 50,8% мирового состояния.

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