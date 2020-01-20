Вулкан на Курилах выбросил столб пепла на высоту до 3 км

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На вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир на Курилах, произошёл пепловый выброс.

«Согласно визуальным данным вулканологов из города Северо-Курильска (о. Парамушир) высота пеплового выброса составила до 3 км над уровнем моря», — приводит Интерфакс сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Пепловый шлейф распространился на 6 км к северо-востоку от вулкана.

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