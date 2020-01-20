СМИ: При стрельбе на Гавайях погибли двое полицейских
Об этом сообщает Hawaii News Now со ссылкой на источники.
Отмечается, что, предположительно, стрелявший нанёс ножевые ранения хозяину одного из домов в районе, после чего полиция прибыла на место преступления и злоумышленник открыл огонь по ним.
Затем он поджёг дом, в котором произошло преступление, огонь перекинулся на соседние дома.
Был ли нейтрализован злоумышленник, не уточняется.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и ещё один пострадал в результате стрельбы в американском городе Грантсвилл.