СМИ: При стрельбе на Гавайях погибли двое полицейских

В районе Вайкики американского города Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи) неизвестный открыл стрельбу, погибли не менее двух полицейских.

Об этом сообщает Hawaii News Now со ссылкой на источники.

Отмечается, что, предположительно, стрелявший нанёс ножевые ранения хозяину одного из домов в районе, после чего полиция прибыла на место преступления и злоумышленник открыл огонь по ним.

Затем он поджёг дом, в котором произошло преступление, огонь перекинулся на соседние дома.

Был ли нейтрализован злоумышленник, не уточняется.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и ещё один пострадал в результате стрельбы в американском городе Грантсвилл.