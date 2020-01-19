Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp
- Reuters
Отмечается, что наибольшее число жалоб поступило из Германии, Бельгии, Франции, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сингапура.
При этом 93% столкнувшихся с неполадками пользователей сообщают о проблемах с подключением к серверу. Ещё 3% столкнулись с проблемами с авторизацией и 3% — со сбоями в работе веб-сайта.
Ранее издание Daily Mail сообщило о том, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Глава агентства «Социальные сети» Денис Терехов в беседе с RT прокомментировал эти данные.