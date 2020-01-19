Умер основатель Lotte Group Син Гёк Хо

Основатель и почётный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо скончался в возрасте 99 лет после продолжительной болезни, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правление корпорации.

Основатель Lotte Group скончался в медицинском центре Асан в Сеуле.

По информации газеты The Korea Herald, Син Гёк Хо находился в больнице на протяжении месяца и утром 19 января после ухудшения состояния был переведён в отделение интенсивной терапии, куда были вызваны члены его семьи и представители компании.

14 декабря сообщалось о смерти почётного председателя и экс-главы южнокорейской корпорации LG Group Ку Чжа Гёна.

Как уточняли в корпорации, смерть наступила в результате хронического заболевания.