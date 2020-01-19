Умер основатель Lotte Group Син Гёк Хо
- Reuters
Основатель Lotte Group скончался в медицинском центре Асан в Сеуле.
По информации газеты The Korea Herald, Син Гёк Хо находился в больнице на протяжении месяца и утром 19 января после ухудшения состояния был переведён в отделение интенсивной терапии, куда были вызваны члены его семьи и представители компании.
14 декабря сообщалось о смерти почётного председателя и экс-главы южнокорейской корпорации LG Group Ку Чжа Гёна.
Как уточняли в корпорации, смерть наступила в результате хронического заболевания.