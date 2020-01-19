Президент Гаити намерен провести референдум по реформе Конституции

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Президент Гаити Жовенель Моиз объявил о планах провести в 2020 году общенациональный референдум по изменению Конституции для решения политического кризиса в стране.
Президент Гаити намерен провести референдум по реформе Конституции
  • Reuters

«У нас есть окно возможностей. Я хочу воспользоваться им, чтобы исправить то, что не работало в политической системе Гаити слишком долго, и наконец позволить нам двигаться вперёд», — цитирует его агентство Prensa Latina.

Ожидается, что конституционная реформа позволит укрепить президентскую и исполнительную власть в стране.

Лидер оппозиции Андре Мишель поддержал данную инициативу, но только при условии отставки президента.

В марте парламент Гаити поддержал отставку премьер-министра республики Жана-Анри Сеана и всего правительства. Новый кабмин пока не был утверждён.

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