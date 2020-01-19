Президент Гаити намерен провести референдум по реформе Конституции
- Reuters
«У нас есть окно возможностей. Я хочу воспользоваться им, чтобы исправить то, что не работало в политической системе Гаити слишком долго, и наконец позволить нам двигаться вперёд», — цитирует его агентство Prensa Latina.
Ожидается, что конституционная реформа позволит укрепить президентскую и исполнительную власть в стране.
Лидер оппозиции Андре Мишель поддержал данную инициативу, но только при условии отставки президента.
В марте парламент Гаити поддержал отставку премьер-министра республики Жана-Анри Сеана и всего правительства. Новый кабмин пока не был утверждён.