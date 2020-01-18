На акции «жёлтых жилетов» в Париже задержаны более 30 человек
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«В 15:45 сотрудники префектуры полиции задержали 32 человека», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
#manifestation#paris A 15h45, la @prefpolice avait procédé à 32 interpellations. pic.twitter.com/UDfpWy1HOv— Préfecture de Police (@prefpolice) 18 января 2020 г.
Как отмечает канал BFMTV, это были 62-е выходные, в которые «жёлтые жилеты» устроили свою акцию.
Также сообщается, что против радикальной части протестующих, кидавших в полицию подручные предметы и пытавшихся возглавить шествие, был применён слезоточивый газ.
Ранее в МВД Франции заявили, что 16 января порядка 187 тыс. человек приняли участие в демонстрации против пенсионной реформы по всей стране.