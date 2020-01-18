На акции «жёлтых жилетов» в Париже задержаны более 30 человек

На акции «жёлтых жилетов» в Париже, которая прошла в субботу, 18 января, правоохранители задержали 32 человека.

«В 15:45 сотрудники префектуры полиции задержали 32 человека», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Как отмечает канал BFMTV, это были 62-е выходные, в которые «жёлтые жилеты» устроили свою акцию.

Также сообщается, что против радикальной части протестующих, кидавших в полицию подручные предметы и пытавшихся возглавить шествие, был применён слезоточивый газ.

Ранее в МВД Франции заявили, что 16 января порядка 187 тыс. человек приняли участие в демонстрации против пенсионной реформы по всей стране.