Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра России. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

«Сердечно поздравляю вас с принятием обязанностей председателя правительства Российской Федерации», — говорится в поздравительной телеграмме.

Как отмечается, исторически сложившиеся связи двух стран составляют фундамент двухсторонних отношений.

По словам Меркель, немецкий кабмин заинтересован в том, чтобы развивать дальше эти отношения.

16 января Госдума дала согласие президенту Владимиру Путину на назначение Мишустина премьером, после чего глава государства подписал соответствующий указ.