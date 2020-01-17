Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера
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«Сердечно поздравляю вас с принятием обязанностей председателя правительства Российской Федерации», — говорится в поздравительной телеграмме.
Как отмечается, исторически сложившиеся связи двух стран составляют фундамент двухсторонних отношений.
По словам Меркель, немецкий кабмин заинтересован в том, чтобы развивать дальше эти отношения.
16 января Госдума дала согласие президенту Владимиру Путину на назначение Мишустина премьером, после чего глава государства подписал соответствующий указ.