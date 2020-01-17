Меркель посетит Стамбул 24 января для переговоров с Эрдоганом
- Reuters
Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Канцлер Меркель 24 января отправится в Стамбул. Основной повесткой визита станут переговоры с турецким президентом Эрдоганом», — цитирует его пресс-служба.
Меркель и Эрдоган обсудят международные и двусторонние вопросы.
Кроме того, они примут участие в открытии нового кампуса Турецко-немецкого университета в Стамбуле.
19 января Эрдоган примет участие в конференции по Ливии в Берлине, на которую приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН, а также глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.