Меркель посетит Стамбул 24 января для переговоров с Эрдоганом

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Стамбул 24 января для переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также для встречи с представителями деловых кругов по приглашению германо-турецкой торговой палаты.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер Меркель 24 января отправится в Стамбул. Основной повесткой визита станут переговоры с турецким президентом Эрдоганом», — цитирует его пресс-служба.

Меркель и Эрдоган обсудят международные и двусторонние вопросы.

Кроме того, они примут участие в открытии нового кампуса Турецко-немецкого университета в Стамбуле.

19 января Эрдоган примет участие в конференции по Ливии в Берлине, на которую приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН, а также глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.