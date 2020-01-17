Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с новым султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом, в ходе которого выразил надежду на укрепление двусторонних отношений и скорую встречу с ним.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп поздравил султана с новой должностью и отметил, что ждёт с нетерпением расширения двустороннего партнёрства. Президент также выразил надежду на скорую личную встречу с султаном», — приводится комментарий заместителя пресс-секретаря администрации Джадда Дира.

В ходе беседы американский лидер также выразил соболезнования в связи с кончиной султана Кабуса бен Саида Аль Саида, правившего Оманом на протяжении 50 лет.

Аль Саид скончался 11 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.