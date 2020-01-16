Пристайко провёл встречу с главой МИД Британии

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провёл встречу с главой британского МИД Домиником Раабом.

«Встретился с моим коллегой Домиником Раабом. Ценю его слова о твёрдой и несомненной поддержке Украины», — написал Пристайко в своём Twitter.

Он также сообщил, что они обсудили способы сотрудничества в расследовании крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране и «договорились работать вместе по этому и другим вопросам, в частности, относительно защиты суверенитета Украины».

В свою очередь Рааб по итогам встречи написал в Twitter, что «Великобритания поддерживает суверенитет и независимость Украины», что выражается в обязательстве «подготовить ещё тысячи украинских военных».

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

11 января в Тегеране подтвердили, что система ПВО Ирана ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.