Новый британский посол Броннерт прибыла в МИД России

Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в российский МИД, где, как ожидается, вручит верительные грамоты, передаёт РИА Новости.

Её предшественник Лори Бристоу завершил свою миссию 3 января.

В свою очередь, посольство Франции сообщило о прибытии в Россию нового посла Пьера Леви.

«Господин Пьер Леви прибыл в Россию и в ближайшее время вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем президенту Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американский посол Джон Салливан прибудет в Москву 16 января.