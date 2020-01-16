Новый британский посол Броннерт прибыла в МИД России
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Её предшественник Лори Бристоу завершил свою миссию 3 января.
В свою очередь, посольство Франции сообщило о прибытии в Россию нового посла Пьера Леви.
«Господин Пьер Леви прибыл в Россию и в ближайшее время вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем президенту Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что американский посол Джон Салливан прибудет в Москву 16 января.