Новый британский посол Броннерт прибыла в МИД России

Короткая ссылка
Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в российский МИД, где, как ожидается, вручит верительные грамоты, передаёт РИА Новости.
Новый британский посол Броннерт прибыла в МИД России
  • © Foreign & Commonwealth Office

Её предшественник Лори Бристоу завершил свою миссию 3 января.

В свою очередь, посольство Франции сообщило о прибытии в Россию нового посла Пьера Леви.

«Господин Пьер Леви прибыл в Россию и в ближайшее время вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем президенту Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американский посол Джон Салливан прибудет в Москву 16 января. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить