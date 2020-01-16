Трамп обсудил с Эрдоганом крушение самолёта в Иране и обстановку в САР

Президент США Дональд Трамп обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, Ливии и Иране, затронув тему крушения самолёта украинских авиалиний.

Обсуждение состоялось в ходе телефонного разговора лидеров стран.

«Два лидера обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, Ливии, протесты в Иране и (инцидент) со сбитым Ираном рейсом PS752 украинских международных авиалиний», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Трампа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии, а также двусторонние отношения и региональные вопросы.