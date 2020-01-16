Трамп обсудил с Эрдоганом крушение самолёта в Иране и обстановку в САР
Обсуждение состоялось в ходе телефонного разговора лидеров стран.
«Два лидера обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, Ливии, протесты в Иране и (инцидент) со сбитым Ираном рейсом PS752 украинских международных авиалиний», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Трампа.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии, а также двусторонние отношения и региональные вопросы.