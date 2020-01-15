Друг семьи рассказала о посещении представителями посольства задержанного в Греции россиянина

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Представители посольства России в Греции посетили находящегося в тюрьме россиянина Константина Семёнова, который работал в экипаже парусной яхты.
Друг семьи рассказала о посещении представителями посольства задержанного в Греции россиянина
  • Pixabay

«17 декабря представителям посольства России в Греции удалось попасть в эту тюрьму, увидеть задержанных. Конкретно по Константину сказали, что он выглядит подавленно. Оказалось, что во время содержания в тюрьме у него обострилась грыжа позвоночника», — цитирует Izhlife.ru Алёну Басову, друга семьи Семёновых.

По её словам, лодка под российским флагом, на которой работал Константин, по пути в Италию вышла из строя. Было получено разрешение встать на ремонт в Греции, но 20 августа около греческого острова Лефкада Константина вместе с напарником Иваном Возниковцевым задержали и поместили в тюрьму Афин.

В декабре РИА Новости сообщало, что российское подразделение международного Комитета защиты прав человека обратилось к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой в связи арестом в Греции российских моряков. Как заявил вице-президент организации Иван Мельников, в комитет обратились родственники и представители задержанных в Греции 14 граждан России.

«Почти все обвиняемые искали работу через интернет и устроились матросами на судна, перевозившие туристов в Турцию и другие близлежащие страны. В основном морякам предлагалось работать в экипажах парусных яхт, перевозить туристов из Турции в Грецию и Италию. При этом проживание, питание, обучение и билеты были за счёт организации», — сказал Мельников.

По его словам, моряки не могли иметь информации об истинных целях перевозок и о том, кем являются некоторые пассажиры яхт, «они были введены в заблуждение своими работодателями».

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