В Гватемале вступил в должность новый глава государства

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Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы, сообщает ТАСС.
В Гватемале вступил в должность новый глава государства
  • Reuters

Торжественная церемония была организована в Национальном театре имени Мигеля Анхеля Астуриаса.

Кандидат от правоцентристской партии «Вперед» победил во втором туре президентских выборов 11 августа 2019 года.

Он в четвёртый раз претендовал на высшую государственную должность. Впервые он выставил свою кандидатуру в 2007 году, но тогда пришёл только третьим.

В прошлом году глава МИД Мексики Марсело Эбрард обсудил с представителем Госдепа США Джоном Салливаном в Вашингтоне план развития Центральной Америки.

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