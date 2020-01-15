В Гватемале вступил в должность новый глава государства

Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония была организована в Национальном театре имени Мигеля Анхеля Астуриаса.

Кандидат от правоцентристской партии «Вперед» победил во втором туре президентских выборов 11 августа 2019 года.

Он в четвёртый раз претендовал на высшую государственную должность. Впервые он выставил свою кандидатуру в 2007 году, но тогда пришёл только третьим.

В прошлом году глава МИД Мексики Марсело Эбрард обсудил с представителем Госдепа США Джоном Салливаном в Вашингтоне план развития Центральной Америки.