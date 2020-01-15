При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек

В результате сброса авиатоплива экипажем самолёта авиакомпании Delta над Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния) пострадали не менее 44 человек.

globallookpress.com

Как сообщает в Twitter пожарная служба Лос-Анджелеса, топливо попало на территорию четырёх начальных школ. Общее число потерпевших составляет 44 человека, в том числе не менее 20 детей. Ранее сообщалось о 26 пострадавших в результате инцидента.