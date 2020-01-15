Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД

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Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада поддерживает решение Франции, Германии и Великобритании по запуску механизма разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД
  • Reuters

«Канада решительно поддерживает дипломатические усилия Франции, Германии и Соединённого Королевства по оказанию давления на Иран с целью добиться выполнения им обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, в том числе путем активации механизма разрешения споров», — написал Шампань в Twitter.

Ранее во главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал это решение стратегической ошибкой.

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