Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД

Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада поддерживает решение Франции, Германии и Великобритании по запуску механизма разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Канада решительно поддерживает дипломатические усилия Франции, Германии и Соединённого Королевства по оказанию давления на Иран с целью добиться выполнения им обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, в том числе путем активации механизма разрешения споров», — написал Шампань в Twitter.

Ранее во главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал это решение стратегической ошибкой.