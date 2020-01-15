Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД
- Reuters
«Канада решительно поддерживает дипломатические усилия Франции, Германии и Соединённого Королевства по оказанию давления на Иран с целью добиться выполнения им обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, в том числе путем активации механизма разрешения споров», — написал Шампань в Twitter.
Ранее во главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал это решение стратегической ошибкой.