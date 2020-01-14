Россия ожидает развития ситуации с дипсобственностью в США в ближайшее время

Заместитель главы МИД России Евгений Иванов заявил, что Москва ожидает развития ситуации вокруг российской дипломатической собственности в США в ближайшее время.

«Там работа ведётся. Насколько мне известно, юристы активно работают, прорабатывают, вопрос непростой, поскольку даже в посещении нам отказывает американская сторона объектов дипломатической собственности, которые являются нашей российской собственностью», — цитирует его РИА Новости.

По словам Иванова, российское посольство в Вашингтоне постоянно направляет ноты в Госдепартамент с просьбой предоставить доступ сотрудникам дипмиссии к этой собственности.

«Я думаю, что в ближайшее время какая-то информация будет на эту тему», — заключил он.

В сентябре 2017 года США потребовали освободить три здания — российского консульства в Сан-Франциско и торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

А в марте 2018 года в связи с делом Скрипалей Госдеп США принял решение о высылке из страны 60 россиян: 48 сотрудников консульств и посольства, а также 12 — из постоянного представительства России при ООН.