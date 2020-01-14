Посольство уточняет наличие россиян среди пострадавших в метро Неаполя

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Россияне, по предварительным данным, не пострадали при столкновении поездов на наземном участке метро Неаполя, сообщает российское посольство в Италии.
Посольство уточняет наличие россиян среди пострадавших в метро Неаполя
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«14 января в Неаполе произошло незначительное столкновение двух поездов метро. Как сообщают СМИ, легко пострадали от пяти до 13 человек. Российских граждан среди них, по предварительным данным, нет», — говорится в сообщении российской дипмиссии на странице в Facebook.

При этом посольство проводит дополнительную проверку.

Ранее стало известно, что в метро Неаполя столкнулись три состава, один из которых следовал без пассажиров. В результате происшествия 13 пострадавших были госпитализированы.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за человеческого фактора.

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