СК: Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний

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Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что осуждённый бывший сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний», — приводит «Коммерсантъ» слова Краснова.

Он отметил, что следствие устанавливает происхождение денег в разной валюте на общую сумму 8 млрд рублей, которые были найдены в квартире Захарченко.

В ноябре адвокат Александр Горбатенко, представляющий интересы осуждённого за взяточничество бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, сообщил, что его клиент был этапирован в колонию.

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