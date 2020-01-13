СК: Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний
«В настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний», — приводит «Коммерсантъ» слова Краснова.
Он отметил, что следствие устанавливает происхождение денег в разной валюте на общую сумму 8 млрд рублей, которые были найдены в квартире Захарченко.
В ноябре адвокат Александр Горбатенко, представляющий интересы осуждённого за взяточничество бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, сообщил, что его клиент был этапирован в колонию.