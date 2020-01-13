Помпео возмущён обстрелом авиабазы в Ираке
«Возмущены сообщениями о новом ракетном обстреле иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ», — написал Помпео в Twitter.
Ранее СМИ сообщали, что авиабаза Балад на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу. Уточнялось, что при атаке пострадали четверо иракских военных.
В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) прокомментировали обстрел базы Военно-воздушных сил Ирака Балад.