Помпео возмущён обстрелом авиабазы в Ираке

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал правительство Ирака предпринять все возможные действия для защиты военных баз в стране и выразил возмущение в связи с недавним обстрелом.

«Возмущены сообщениями о новом ракетном обстреле иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ», — написал Помпео в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что авиабаза Балад на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу. Уточнялось, что при атаке пострадали четверо иракских военных.

В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) прокомментировали обстрел базы Военно-воздушных сил Ирака Балад.

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