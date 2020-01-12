Названа примерная стоимость ремонта Триумфальной арки в Пальмире

Восстановление разрушенной в 2015 году боевиками «Исламского государства»* Триумфальной арки в сирийской Пальмире предварительно оценивается в $1 млн. Об этом рассказал президент Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня», которая будет участвовать в восстановлении музейного комплекса.

«Мы подготовили меморандум для подписания с сирийской стороной. Он рассчитан на три года работы, в первую очередь там предусмотрено восстановление Триумфальной арки. Предпроектная стоимость работ — до $1 млн. По срокам — не меньше года, потому что много подготовительных работ надо будет провести», — сказал он ТАСС.

Арка высотой в 20 метров была построена из базальта, гранита и мрамора в конце II века — во времена римского императора Септимия Севера. По обеим сторонам арки располагались десятиметровые колонны.

5 октября 2015 года боевики взорвали арку и несколько колонн.

В декабре 2019 года директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в беседе с ФАН рассказал об участии российских специалистов в восстановлении сирийской Пальмиры.

Как отметил Пиотровский, есть договорённости, что дамасские реставраторы приедут в Россию и станут работать над пальмирскими образцами искусства, чтобы посмотреть и изучить российские методы работы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.