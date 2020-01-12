МИД КНР напомнил о принципе «одного Китая» после выборов на Тайване

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что правительство КНР в связи с прошедшими на Тайване выборами напоминает о том, что принцип «одного Китая» неизменен.

«Вне зависимости от того, как будет изменяться ситуация на Тайване, в мире продолжит существовать единый Китай», — говорится в заявлении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Гэн Шуан отметил, что будет выступать против действий в поддержку независимости Тайваня.

«Мы надеемся, а также выражаем уверенность, что международная общественность продолжит придерживаться принципа «одного Китая», — добавил он.

Ранее стало известно, что демократическая прогрессивная партия (ДПП), которая является правящей партией на Тайване, одержала победу на выборах в Законодательный юань (местный парламент).