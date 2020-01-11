В Ираке убит стрингер Ruptly

В иракской Басре неизвестные вооружённые люди убили стрингера-оператора Ruptly Сафаа Гали, который снимал для видеоагентства материалы в регионе, в том числе сюжеты об антиправительственных протестах. Гали стал автором около 30 материалов Ruptly, а также работал на местном ТВ. В настоящее время видеоагентство выясняет, чем можно помочь родным журналиста.

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По имеющимся данным, мужчина был убит после съёмок демонстрации против того, что Ирак сделали площадкой для военного противостояния США и Ирана, стрингер снимал материал для местного СМИ.