Тунисский парламент не утвердил новый состав правительства
Парламент Туниса не утвердил состав нового правительства, который был предложен назначенным премьер-министром Хабибом аль-Жемли.
- Reuters
Об этом сообщает агентство новостей Туниса.
Отмечается, что большинство депутатов (134 человека) проголосовали против предложенного кабинета министров.
19 сентября бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али скончался в возрасте 83 лет.
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