Тунисский парламент не утвердил новый состав правительства

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Парламент Туниса не утвердил состав нового правительства, который был предложен назначенным премьер-министром Хабибом аль-Жемли.
Тунисский парламент не утвердил новый состав правительства
  • Reuters

Об этом сообщает агентство новостей Туниса.

Отмечается, что большинство депутатов (134 человека) проголосовали против предложенного кабинета министров.

19 сентября бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али скончался в возрасте 83 лет.

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