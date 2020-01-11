Тунисский парламент не утвердил новый состав правительства

Парламент Туниса не утвердил состав нового правительства, который был предложен назначенным премьер-министром Хабибом аль-Жемли.

Reuters

Об этом сообщает агентство новостей Туниса. Отмечается, что большинство депутатов (134 человека) проголосовали против предложенного кабинета министров. 19 сентября бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али скончался в возрасте 83 лет.