Совет по обороне Омана призвал правящую семью избрать нового правителя
- Reuters
«Совет по обороне призывает Совет по делам правящей семьи собраться для избрания нового правителя султаната Оман», — цитирует РИА Новости заявление совета по обороне.
Отмечается, что в совещании совета принимали участие все военные чины страны, а также главы полиции и таможни.
Ранее стало известно, что султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
У султана не было детей, он также публично не назвал наследника.