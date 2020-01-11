Совет по обороне Омана призвал правящую семью избрать нового правителя

Совет по обороне Омана призвал правящую семью страны собраться для того, чтобы избрать нового главу государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида.

«Совет по обороне призывает Совет по делам правящей семьи собраться для избрания нового правителя султаната Оман», — цитирует РИА Новости заявление совета по обороне.

Отмечается, что в совещании совета принимали участие все военные чины страны, а также главы полиции и таможни.

Ранее стало известно, что султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

У султана не было детей, он также публично не назвал наследника.