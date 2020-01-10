Эксперт прокомментировал введение новых санкций США против Ирана

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал RT введение США новых санкций в отношении Ирана.

«Я думаю, что (введение санкций. — RT) радикально не повлияет, особенно санкции, которые индивидуальные, они особого смысла не несут, кроме эмоциональной нагрузки. Санкции против менее двух десятков компаний одной отрасли тоже радикально ситуацию не изменят», — пояснил Ярыгин.

По его словам, такое решение со стороны США можно назвать ответным ходом.

«В общем объёме этих санкций скапливается достаточно много, если ситуация будет эскалировать, то дополнительные санкции вот так шаг за шагом могут оказывать на Иран более ощутимое воздействие. Пока это обмен демонстративными шагами. Это далеко не весь потенциал санкций, это просто ответный ход», — заключил эксперт.

Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов сообщило о введении санкций против восьми высокопоставленных чиновников Ирана.

Также Вашингтон ввёл санкции в отношении 17 иранских производителей металла и горнодобывающих компаний.

8 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.