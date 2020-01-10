Полиция в Британии считает нападение на сотрудника тюрьмы терактом

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Нападение двух заключённых в тюрьме строгого режима Уайтмур в графстве Кембриджшир на сотрудника учреждения рассматривают как террористический акт, заявили в лондонской полиции.

Об этом информирует Sky News.

Как сообщает The Guardian, инцидент произошёл в четверг, 9 января, утром. Заключённые, на которых были надеты поддельные пояса смертников, были вооружёны самодельным холодным оружием.

В результате нападения сотрудник тюрьмы получил травмы головы и шеи, также ранены были ещё четыре тюремных работника, которые пришли ему на помощь.

Уточняется, что в совершении преступления подозревается 24-летний осуждённый за терроризм Брастом Зиамани, предполагаемый соучастник — заключённый, который был осуждён за насилие.

Расследованием произошедшего занимается контртеррористическое подразделение полиции.

В октябре сообщалось, что британская полиция подозревает мужчину, напавшего с ножом на людей в Манчестере, в совершении террористического акта.

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