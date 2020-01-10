МИД России подтвердил планируемый визит глав Минобороны и МИД Турции

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Визит глав МИД и Минобороны Турции в Москву ожидается 13 января. Об этом РИА Новости сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД России подтвердил планируемый визит глав Минобороны и МИД Турции
  • РИА Новости

«Такой визит ожидается», — заявили в российском МИД, не сообщив подробностей.

Ранее газета Milliyet сообщала, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар посетят Россию с рабочим визитом

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