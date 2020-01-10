МИД России подтвердил планируемый визит глав Минобороны и МИД Турции

Визит глав МИД и Минобороны Турции в Москву ожидается 13 января. Об этом РИА Новости сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

РИА Новости

«Такой визит ожидается», — заявили в российском МИД, не сообщив подробностей. Ранее газета Milliyet сообщала, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар посетят Россию с рабочим визитом.