МИД России подтвердил планируемый визит глав Минобороны и МИД Турции
Визит глав МИД и Минобороны Турции в Москву ожидается 13 января. Об этом РИА Новости сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
- РИА Новости
«Такой визит ожидается», — заявили в российском МИД, не сообщив подробностей.
Ранее газета Milliyet сообщала, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар посетят Россию с рабочим визитом.
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