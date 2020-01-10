За сутки в Сирию вернулись более тысячи беженцев
- Reuters
«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1010 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 217 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 793 человек», — отметили в центре.
При этом в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 248 беженцев.
Ранее сообщалось, что в Алеппо начали строить десять жилых домов для беженцев.