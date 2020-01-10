Косачёв оценил заявление Трампа о «защите Европы от России»

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Полина Полетаева
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США «защищают Европу от России».
Косачёв оценил заявление Трампа о «защите Европы от России»
  • РИА Новости

«Президент Трамп действует в своей логике. Это логика, скорее, коммерсанта, чем политика. Он считает американские расходы на содержание НАТО чрезмерными. И всеми правдами и неправдами старается переложить существенную часть этого бремени на европейских союзников по НАТО… И чтобы добиться своей цели, нужно внушать европейцам, что угроза существует. В качестве «угрозы» избрана Россия. Отсюда нынешний тезис, более внятно сформулированный Трампом, чем он это позволял себе ранее», — сказал он.

Сенатор назвал такую политику США «некачественной».

«Может быть, это даст результат, что называется, по бизнесу, но это совершенно точно некачественная политика, потому что она основана на обмане и запугивании своих союзников», — добавил он.

Косачёв выразил надежду, что европейские страны НАТО «будут выстраивать свою политику», основываясь на реальных угрозах, а не «на придуманных в Вашингтоне».

Ранее, как сообщает РИА Новости, Трамп в ходе выступления на предвыборном митинге в Огайо заявил, что в Европе «его невзлюбили» за требование отчислять больше средств на оборону, при этом США, по его словам, «защищают европейцев от России».

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