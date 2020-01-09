В Саудовской Аравии заявили о стремлении предотвратить войну в Ираке

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Госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство старается не допустить войны в Ираке.
В Саудовской Аравии заявили о стремлении предотвратить войну в Ираке
  • Reuters

«Королевство Саудовская Аравия с вниманием и озабоченностью наблюдает за ситуацией в Ираке», — написал аль-Джубейр в своём Twitter.

Госминистр добавил, что королевство старается «удалить эту страну от войны и насилия», чтобы иракский народ мог жить в условиях безопасности и процветания.

Он также отметил, что Саудовская Аравия будет поддерживать Ирак, чтобы страна смогла преодолеть угрозы своей безопасности, стабильности и идентичности.

Ранее заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман обсудил с госсекретарём США Майком Помпео ситуацию по установлению мира на Ближнем Востоке.

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