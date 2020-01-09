В Саудовской Аравии заявили о стремлении предотвратить войну в Ираке

Госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство старается не допустить войны в Ираке.

«Королевство Саудовская Аравия с вниманием и озабоченностью наблюдает за ситуацией в Ираке», — написал аль-Джубейр в своём Twitter.

تنظر المملكة للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب، وليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن، وستقف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتمائه لعروبته — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) 8 января 2020 г.

Госминистр добавил, что королевство старается «удалить эту страну от войны и насилия», чтобы иракский народ мог жить в условиях безопасности и процветания.

Он также отметил, что Саудовская Аравия будет поддерживать Ирак, чтобы страна смогла преодолеть угрозы своей безопасности, стабильности и идентичности.

Ранее заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман обсудил с госсекретарём США Майком Помпео ситуацию по установлению мира на Ближнем Востоке.