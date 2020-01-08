Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших

Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на власти.

«Полиция в Оттаве реагирует на информацию о стрельбе, которая произошла в среду утром. Власти заявляют, что множество людей получили ранения», — пишет телекомпания.

Как отмечает CBC, в результате происшествия, которое произошло на улице Гилмор, один человек погиб, ещё трое получили тяжёлые ранения.

BREAKING | 1 person is dead from the Gilmour Street shooting, say police. #OttNews — CBC Ottawa (@CBCOttawa) 8 января 2020 г.

Уточняется, что полиция никого не задержала к настоящему моменту.

Ранее в канадском городе Торонто неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля на шоссе, три человека пострадали.