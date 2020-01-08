Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших

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Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших
  • Reuters

Об этом сообщает ABC со ссылкой на власти.

«Полиция в Оттаве реагирует на информацию о стрельбе, которая произошла в среду утром. Власти заявляют, что множество людей получили ранения», — пишет телекомпания.

Как отмечает CBC, в результате происшествия, которое произошло на улице Гилмор, один человек погиб, ещё трое получили тяжёлые ранения.

Уточняется, что полиция никого не задержала к настоящему моменту.

Ранее в канадском городе Торонто неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля на шоссе, три человека пострадали. 

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