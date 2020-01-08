Помпео провёл телефонные переговоры с премьером Иракского Курдистана

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Глава Госдепа Майк Помпео провёл переговоры с премьером Иракского Курдистана Масруром Барзани, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Госсекретарь Майк Помпео сегодня проинформировал по телефону премьер-министра регионального правительства Курдистана Масрура Барзани, сообщив ему об иранской ракетной атаке на иракские военные базы, в том числе в Эрбиле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились оставаться в тесном контакте по мере развития ситуации.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по американским базам на западе и севере Ирака.

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