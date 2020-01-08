При обстреле автомобиля с туристами в Мексике погиб ребёнок

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Министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо сообщил, что при обстреле автомобиля с туристами из США на севере Мексики погиб 13-летний ребёнок, три человека получили ранения.

«В этом печальном происшествии на севере Тамаулипаса пострадала семья граждан США, погиб ребёнок, трое членов семьи госпитализированы», — приводит РИА Новости слова министра общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо.

Автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми, направлялся в сторону США после каникул в Сан-Луис-Потоси в центральной Мексике, вооружённая группа потребовала остановить автомобиль недалеко от границы, водитель отказался это сделать после чего был открыт огонь.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на АЗС в мексиканском штате Гуанахуато погибли шесть человек, ещё пятеро получили ранения.

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