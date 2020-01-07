Помпео обвинил руководство Ирана в осквернении персидской культуры

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил руководство Ирана в нанесении ущерба персидской культуре. По его словам, «режим Ирана осквернил всё, что дорого для иранцев».
Помпео обвинил руководство Ирана в осквернении персидской культуры
  • Reuters

«Внезапно Зариф стал заботиться о персидской культуре. Никто не нанёс персидской культуре столько ущерба, как это сделала Исламская Республика: неуважение к Киру и праздникам, таким как Навруз, запрет на танцы, полное прекращение религиозной терпимости. Режим Ирана осквернил всё, что дорого для иранцев», — написал Помпео в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты «очень быстро и сильно» нанесут удары по Ирану в случае потенциальной атаки со стороны Тегерана.

По его словам, Вашингтон уже готов атаковать 52 иранских объекта, среди которых культурные объекты.

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