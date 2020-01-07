В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок
- globallookpress.com
Об этом говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
Отмечается, что мальчик и девочка получили огнестрельные ранения, не представляющие угрозу их жизни.
Полиция установила, что оба пострадавших вместе с другими детьми бросали снежки в проезжающие мимо машины.
«Один из снежков попал в белую Toyota и водитель автомобиля открыл стрельбу по группе детей, ранив двоих», — заявили в полиции.
В новогоднюю ночь в инцидентах со стрельбой в США погибли 10 человек.