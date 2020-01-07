В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, водитель автомобиля открыл стрельбу по детям из-за того, что они бросили в его машину снежок. Пострадали подростки в возрасте 12 и 13 лет.

Об этом говорится в сообщении городской полиции в Twitter.

Отмечается, что мальчик и девочка получили огнестрельные ранения, не представляющие угрозу их жизни.

Полиция установила, что оба пострадавших вместе с другими детьми бросали снежки в проезжающие мимо машины.

«Один из снежков попал в белую Toyota и водитель автомобиля открыл стрельбу по группе детей, ранив двоих», — заявили в полиции.

В новогоднюю ночь в инцидентах со стрельбой в США погибли 10 человек.