Эспер прокомментировал возможность ударов по культурным объектам Ирана

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта».

Об этом сообщает The Washington Post.

«Будем следовать законам вооруженного конфликта», — сказал Экспер.

У него уточнили, означает ли это, что удары по таким объектам наноситься не будут, как это предписано законами военного времени.

«Таковы законы вооружённого конфликта», — ответил Экспер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты Америки «очень быстро и сильно» нанесут удары по Ирану в случае потенциальной атаки со стороны Тегерана. По его словам, Вашингтон уже готов атаковать 52 иранских объекта, среди которых культурные объекты.