Эспер прокомментировал возможность ударов по культурным объектам Ирана
- Reuters
Об этом сообщает The Washington Post.
«Будем следовать законам вооруженного конфликта», — сказал Экспер.
У него уточнили, означает ли это, что удары по таким объектам наноситься не будут, как это предписано законами военного времени.
«Таковы законы вооружённого конфликта», — ответил Экспер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты Америки «очень быстро и сильно» нанесут удары по Ирану в случае потенциальной атаки со стороны Тегерана. По его словам, Вашингтон уже готов атаковать 52 иранских объекта, среди которых культурные объекты.