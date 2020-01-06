Число жертв наводнений в Индонезии увеличилось до 66

Короткая ссылка
Число погибших в результате наводнений и оползней в столице Индонезии Джакарте и прилегающих районах возросло до 66, передаёт «Синьхуа» со ссылкой на заявление экстренных служб.
Число жертв наводнений в Индонезии увеличилось до 66
  • Reuters

Как ожидается, неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе до следующей недели.

Ранее сообщалось о 53 погибших.

В 90 районах страны с кануна Нового года идут сильные дожди, многие реки вышли из берегов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить