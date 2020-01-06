Число жертв наводнений в Индонезии увеличилось до 66
Число погибших в результате наводнений и оползней в столице Индонезии Джакарте и прилегающих районах возросло до 66, передаёт «Синьхуа» со ссылкой на заявление экстренных служб.
- Reuters
Как ожидается, неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе до следующей недели.
Ранее сообщалось о 53 погибших.
В 90 районах страны с кануна Нового года идут сильные дожди, многие реки вышли из берегов.
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