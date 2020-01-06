Посол США в Афганистане объявил о своей отставке
- @USAmbKabul
«Настало время мне и (моей супруге. — RT) Холли покинуть Афганистан», — написал он.
Он выразил надежду, что лидеры Афганистана и граждане преодолеют разногласия и будут вместе работать для достижения политического урегулирования с радикальным движением «Талибан»*.
В июле 2017 года президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джона Басса на пост посла в Афганистане.
До этого Басс занимал должность посла США в Турции.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.