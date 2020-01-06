Посол США в Афганистане объявил о своей отставке

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Американский посол в Афганистане Джон Басс объявил, что уходит с занимаемой должности. Об этом глава диппредставительства США написал в своём Twitter.
Посол США в Афганистане объявил о своей отставке
  • @USAmbKabul
  • Twitter

«Настало время мне и (моей супруге. — RT) Холли покинуть Афганистан», — написал он.

Он выразил надежду, что лидеры Афганистана и граждане преодолеют разногласия и будут вместе работать для достижения политического урегулирования с радикальным движением «Талибан»*.

В июле 2017 года президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джона Басса на пост посла в Афганистане.

До этого Басс занимал должность посла США в Турции. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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