При атаке боевиков в Кении погибли военные США

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При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
  • globallookpress.com

Об этом сообщила пресс-служба Африканского командования США.

«Во время атаки группировки «Аш-Шабаб»... на военную базу ВС Кении в Мэнда-бэй сегодня утром были убиты один военнослужащий США и двое контрактников Пентагона», — говорится в заявлении.

Кроме того, при атаке были ранены ещё двое американских военнослужащих.

Уточняется, что боевики проникли на территорию базы и повредили шесть гражданских воздушных судов на аэродроме.

Ранее сообщалось, что при нападении погибли четверо террористов.

* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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