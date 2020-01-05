Россиян в Кении призвали избегать мест массового скопления людей
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице диппредставительства в Facebook.
«В связи с сообщениями о нападении экстремистов на военный объект в округе Ламу посольство призывает всех российских граждан в Кении проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей, при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать посольство», — заявили в посольстве.
Ранее террористы «Аш-Шабаб» совершили нападение на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
В ходе столкновения погибли четверо боевиков. Среди американских и кенийских военнослужащих жертв нет.
* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.