Почти 40 человек погибли из-за обрушения строящегося здания в Камбодже

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В камбоджийском городе Кеп 36 человек погибли при обрушении строящегося здания.
Почти 40 человек погибли из-за обрушения строящегося здания в Камбодже
  • Reuters

Об этом сообщает Khmer Times.

Уточняется, что обрушение произошло ещё 3 января, но точное число погибших стало известно лишь недавно, когда завершилась поисково-спасательная операция на месте происшествия.

По данным издания, спасателям удалось достать из-под завалов семиэтажного здания 23 человека.

Среди 36 погибших оказались 14 женщин и шесть детей.

Согласно предварительной версии, причиной обрушения стали низкокачественные строительные материалы.

В октябре десять человек погибли, ещё несколько пострадали в результате обрушения здания в индийском штате Уттар-Прадеш.

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