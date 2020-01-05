Почти 40 человек погибли из-за обрушения строящегося здания в Камбодже
- Reuters
Об этом сообщает Khmer Times.
Уточняется, что обрушение произошло ещё 3 января, но точное число погибших стало известно лишь недавно, когда завершилась поисково-спасательная операция на месте происшествия.
По данным издания, спасателям удалось достать из-под завалов семиэтажного здания 23 человека.
Среди 36 погибших оказались 14 женщин и шесть детей.
Согласно предварительной версии, причиной обрушения стали низкокачественные строительные материалы.
В октябре десять человек погибли, ещё несколько пострадали в результате обрушения здания в индийском штате Уттар-Прадеш.