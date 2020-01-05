Почти 40 человек погибли из-за обрушения строящегося здания в Камбодже

В камбоджийском городе Кеп 36 человек погибли при обрушении строящегося здания.

Об этом сообщает Khmer Times.

Уточняется, что обрушение произошло ещё 3 января, но точное число погибших стало известно лишь недавно, когда завершилась поисково-спасательная операция на месте происшествия.

По данным издания, спасателям удалось достать из-под завалов семиэтажного здания 23 человека.

Среди 36 погибших оказались 14 женщин и шесть детей.

Согласно предварительной версии, причиной обрушения стали низкокачественные строительные материалы.

В октябре десять человек погибли, ещё несколько пострадали в результате обрушения здания в индийском штате Уттар-Прадеш.