Самолёт в Канаде вернулся в аэропорт из-за оторвавшегося колеса

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Пассажирский самолёт компании Jazz Aviation, направлявшийся из Монреаля в город Сагеней, был вынужден вернуться в аэропорт из-за того, что при взлёте у него оторвалось одно из колёс шасси.

Как сообщает телеканал CBC, на борту самолёта находились 49 пассажиров и три члена экипажа. После выработки топлива он благополучно приземлился в аэропорту Монреаля.

«Наши опытные пилоты сохраняли полный контроль над самолётом. Наши пилоты проходят подготовку, чтобы умело отреагировать в подобных ситуациях, они действовали согласно надлежащей процедуре», — заявили в авиакомпании.

В августе 2019 года самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Худжунд, вынужденно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за подозрений на повреждение колеса.

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