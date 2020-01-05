Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен использовать все дипломатические возможности для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«В следующие несколько днем мы будем использовать все возможности, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации ситуации — в ООН, в ЕС и в диалоге с нашими партнёрами в регионе, а также в диалоге с Ираном», — заявил он в интервью Bild.

Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провёл переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в ближневосточном регионе.

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