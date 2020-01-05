Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
«В следующие несколько днем мы будем использовать все возможности, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации ситуации — в ООН, в ЕС и в диалоге с нашими партнёрами в регионе, а также в диалоге с Ираном», — заявил он в интервью Bild.
Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провёл переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в ближневосточном регионе.