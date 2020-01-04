В США обрушился сайт призывной службы

Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — отмечается в сообщении.

На момент написания материала страница SSS не открывалась.

С 1973 года американская армия комплектуется полностью на контрактной основе, однако Минобороны ведёт постоянный воинский учёт, постановка на который обязательна.

В случае мобилизации некоторые категории групп граждан подлежат призыву. Списки можно проверить на сайте службы.