В США обрушился сайт призывной службы
- Reuters
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — отмечается в сообщении.
На момент написания материала страница SSS не открывалась.
С 1973 года американская армия комплектуется полностью на контрактной основе, однако Минобороны ведёт постоянный воинский учёт, постановка на который обязательна.
В случае мобилизации некоторые категории групп граждан подлежат призыву. Списки можно проверить на сайте службы.