В США обрушился сайт призывной службы

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Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В США обрушился сайт призывной службы
  • Reuters

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — отмечается в сообщении.

На момент написания материала страница SSS не открывалась.

С 1973 года американская армия комплектуется полностью на контрактной основе, однако Минобороны ведёт постоянный воинский учёт, постановка на который обязательна.

В случае мобилизации некоторые категории групп граждан подлежат призыву. Списки можно проверить на сайте службы.

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