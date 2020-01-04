Раскрыта реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

В новой книге американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса» говорится, что президент США Дональд Трамп в 2017 году отчитал главу разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и других сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке президента России Владимира Путина.

В книге журналист излагает такую версию событий: 27 января 2017 года Трамп встречался в Белом доме с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Она спросила у Трампа за обедом, звонил ли ему Путин, американский лидер ответил отрицательно. При этом Флинн склонился к Трампу и сообщил, что Путин звонил несколько дней назад. Трамп начал критиковать Флинна и других сотрудников.

«Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, и вы не соединили? О чём вы, чёрт возьми, думали?» — сказал Трамп.

Флинн отметил, что в администрацию поступало очень много звонков в последние дни.

Трамп отреагировал так: «Владимир Путин — единственный человек на земле, который может нас уничтожить, и вы не соединили звонок?»

В декабре 2017 года Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР по «российскому делу».