Раскрыта реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина
В книге журналист излагает такую версию событий: 27 января 2017 года Трамп встречался в Белом доме с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Она спросила у Трампа за обедом, звонил ли ему Путин, американский лидер ответил отрицательно. При этом Флинн склонился к Трампу и сообщил, что Путин звонил несколько дней назад. Трамп начал критиковать Флинна и других сотрудников.
«Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, и вы не соединили? О чём вы, чёрт возьми, думали?» — сказал Трамп.
Флинн отметил, что в администрацию поступало очень много звонков в последние дни.
Трамп отреагировал так: «Владимир Путин — единственный человек на земле, который может нас уничтожить, и вы не соединили звонок?»
В декабре 2017 года Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР по «российскому делу».